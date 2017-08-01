В зоне АТО боевики активно обстреливают ВСУ: пятеро бойцов пострадали

Минувшие сутки в зоне АТО в очередной раз завершились увеличением активности российско-террористических группировок. Один украинский военный был ранен, четверо получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В общем, на протяжении прошлых суток, незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины.

"Так, после 18:00, боевики из разных направлений 5 раз били из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Крымского, что на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении напряженная ситуация сохранялась в районе Авдеевки. Здесь, вечером, преступники трижды применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по защитникам. Украинские бойцы огонь в ответ открывали 8 раз.

На Мариупольском направлении враг бил из гранатометов по укреплениям сил АТО на подступах к Павлополю и Широкино.

Как известно, СЦКК предупреждал о подготовке боевиками провокаций для дискредитации ВСУ. Пророссийские террористы утверждают, что украинские военные якобы планируют до 2 августа обстрелять ряд подконтрольных правительству населенных пунктов.