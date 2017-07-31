Украинские солдаты уже остановили русских - командующий армией США в Европе

На сегодняшний день украинская армия активными темпами превращается в полноценную боевую единицу. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его мнению, военнослужащие ВСУ демонстрируют высокий уровень подготовки, на которую у них было не так много времени.

"Я вижу, что украинские солдаты уже остановили русских. Те украинские военные, за которыми я наблюдал, очень быстро улучшили свой потенциал за последние три года. Они хорошо подкованы технически - лучше, чем я думал. Например, меня впечатлила работа с контрбатарейными радарами, которые поставляют США Украине: операторы радаров быстро учатся, адаптируются к условиям", - сказал он.

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Ходжес отметил инициативу отдельных военных частей в плане использования современных технологий, а также выразил оптимизм в отношении потенциала украинских солдат.

"Я видел примеры частей, которые внедряют инновации, применяя небольшие дроны. Меня это очень впечатлило. Правда в том, что, несмотря на плохую подготовку на момент начала войны, украинские военные за это время научились и подтянулись, и мы видим результат - по сути, им удалось остановить российские силы. Это вселяет в меня оптимизм относительно потенциала Украины и ее военных," - добавил он.

Ранее Ходжес заявлял, что считает маловероятным полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину.