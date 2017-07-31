Командующий армией США в Европе оценил вероятность вторжения РФ в Центральную Украину

Командующий армией США в Европе Бен Ходжес в рассказал об угрозе вторжения РФ. В интервью Цензор.НЕТ он заявил, что считает данный сценарий маловероятным.

"Как по мне, это сейчас маловероятно. Но люди волнуются, потому что действия россиян непрозрачны. Там нет СМИ, никто не знает, что они делают, они угрожающе говорят о гонке ядерных вооружений. Они воссоздали ударные формирования, такие как 1-я гвардейская танковая армия. Они очень активно модернизируют свою армию. Поэтому восточные европейцы, включая украинцев, волнуются по поводу российской военной силы", - отметил он.

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По мнению Ходжеса, полномасштабное вторжение РФ в Украину исключит любые нормальные отношения Москвы с Западом и США.

"Я не думаю, что это вероятно, так как зачем им масштабное вторжение сейчас? Какая цель?", - добавил он.

Ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Стрелков в ходе дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным заявил, что организовал вторжение на Донбасс в 2014 году на деньги из оккупированного Россией Крыма.