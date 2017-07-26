Боевики отказываются выполнять приказы из-за безграмотности российских "советников" – ИС

Боевики на Донбассе отказываются выполнять приказы своих главарей из-за непрофессионализма последних и проблем с выплатой зарплаты.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», на протяжении последней недели отказы выполнять свои служебные обязанности со стороны местных боевиков и российских наемников фиксировались в подразделениях «9 ошмсп мп» (Новоазовск, «1 АК ДНР») и «2 омсбр» (Луганск, «2 АК ЛНР»).

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«Причины общие – систематические задержки с выплатой денежного довольствия, а также безграмотность и непрофессиональные действия их командиров – кадровых российских офицеров. Так, со слов рядовых военнослужащих «9 ошмсп мп», из-за безграмотности их российских «советников» в июне с.г. всего погибло не менее 15 боевиков», – говорится в сообщении ИС.