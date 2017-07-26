Пытались атаковать украинских военных: в ИС раскрыли потери боевиков на Донбассе за последнюю неделю

В период с 17 по 24 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбасе составили 28 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"1 АК ДНР" - "100 омсбр" (Донецк) - 8 чел., "9 ошмсп мп" (Новоазовск) - 6 чел.; "2 АК ЛНР" - "4 омсбр" (Алчевск) - 6 чел., "7 омсбр" (Брянка) - 8 чел.", - говорится в сообщении.

При этом подтвержденных данных о потерях в других подразделениях на данный момент нет. Сообщается, что основная масса указанных уничтоженных боевиков – следствие их действий в составе тактических групп при попытках атаковать позиции ВСУ.

Как сообщало Минобороны, по предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.