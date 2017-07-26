Пытались атаковать украинских военных: в ИС раскрыли потери боевиков на Донбассе за последнюю неделю

10:14, 26 июля 2017
Война
4264

В основном боевики были уничтожены при попытках атаковать силы АТО.

Иллюстрация REUTERS

В период с 17 по 24 июля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбасе составили 28 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеВолонтер о последних потерях боевиков на Светлодарской дуге: 7 - в морге, 16 - в больнице

"1 АК ДНР" - "100 омсбр" (Донецк) - 8 чел., "9 ошмсп мп" (Новоазовск) - 6 чел.; "2 АК ЛНР" - "4 омсбр" (Алчевск) - 6 чел., "7 омсбр" (Брянка) - 8 чел.", - говорится в сообщении.

При этом подтвержденных данных о потерях в других подразделениях на данный момент нет. Сообщается, что основная масса указанных уничтоженных боевиков – следствие их действий в составе тактических групп при попытках атаковать позиции ВСУ.

Как сообщало Минобороны, по предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #потери боевиков на Донбассе#атаки сил АТО