В базе ДНК пропавших без вести на Донбассе остаются неопознанными профили более 300 погибших - Богомолец

В базе данных ДНК пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции находятся более 300 ДНК-профилей лиц, родственники которых не сдали соответствующие анализы. Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала в Facebook.

Читайте такжеВ Украине с помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 450 погибших в зоне АТО - Богомолец«На июль 2017 года, по результатам работы группы, мы получили 519 совпадений ДНК - более полутысячи погибших и пропавших без вести в зоне АТО идентифицированы с помощью системы ДНК-идентификации. Их семьи получили от государства поддержку и помощь», - написала Богомолец.

Она отметила, что в целом в базу данных внесены 1477 профилей родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести (на одного пропавшего в базу данных могут быть внесены 2-3 ДНК-профиля родственников).

Богомолец добавила, что анализ на внесение ДНК-профиля в базу данных можно сделать в каждом районе Украины, но предварительно обязательно нужно написать заявление о пропавшем без вести в зоне АТО «в райотделе по месту жительства».

Кроме того, Богомолец отметила, что в «базу данных также внесены 836 ДНК-профилей неопознанных тел или фрагментов тел (общее количество фрагментов, которые поступили на экспертизу, - 1966, из которых выделено 855 профилей ДНК)!!! Это означает, что в нашей базе данных находится более 300 ДНК-профилей лиц, родственники которых не сдали анализ на ДНК-профиль и, скорее всего, они находятся на оккупированных территориях или в России».

Богомолец добавила, что все, кто разыскивает своих близких, погибших или пропавших без вести в зоне АТО (в том числе граждане и гражданки России и те, кто проживает на оккупированных территориях) могут сдать в Украине ДНК-тест. Для граждан других стран тест будет платным, для граждан Украины - бесплатный.

После получения подтверждения ДНК-идентификации можно будет начать официальную процедуру по перезахоронению и перевозке тел на родину.