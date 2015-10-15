На территории донецкого аэропорта нашли останки троих украинских бойцов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Гуманитарная миссия "Черный тюльпан" продолжает поиск погибших в зоне АТО. Участники операции "Эвакуация-200" при содействии подразделений Гражданского военного сотрудничества (ГВС) смогли провести поисковые работы на территории донецкого аэропорта.

В результате были найдены останки троих украинских военнослужащих. Их отправили на экспертизу ДНК для опознания.

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Как сообщал УНИАН, минувшие сутки в зоне АТО прошли спокойно, что позволило продолжить украинским военным оборудование позиций и подготовку техники и вооружения для отвода от линии разграничения.