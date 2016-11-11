В Днепре похоронили 12 неизвестных бойцов, которые погибли в зоне АТО (фоторепортаж)

16:30, 11 ноября 2016
Война
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Сегодня в Днепре на Краснопольском кладбище похоронили 12 неизвестных бойцов, которые погибли в зоне проведения антитеррористической операции.

Установление личности погибших защитников Украины продолжается / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в траурной церемонии приняли участие представители ОГА, воины Вооруженных сил Украины, священники, волонтеры и жители региона.

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Согласно информации ОГА, с начала проведения АТО на Краснопольском кладбище похоронен 281 временно неустановленный защитник Украины. По результатам ДНК-экспертизы установлены имена 157 из них.

Установление личности других защитников Украины продолжается. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Поиск родных продолжается.

Родственники пропавших без вести бойцов могут пройти экспертизу, обратившись в правоохранительные органы.

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