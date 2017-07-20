"Противник садится на броню и внаглую идет в наступление": волонтер рассказал подробности ночных боев в Красногоровке

Российско-террористические войска в зоне АТО прибегли к массированным обстрелам и предприняли беспрецедентные атаки на позиции украинских войск. Об этом рассказал бывший военный разведчик, волонтер "Повернись живим" Андрей Рымарук, передает "Обозреватель".

"Ребята говорят, что такого, я сам лично не помню с конца 2014-15 гг, когда противник садится на броню и внаглую идет в наступление. Все эти наступления нам удалось отбить, но, к большому сожалению, мы также со своей стороны понесли потери", - отметил он.

Кроме того, волонтер добавил, что на некоторых участках бои продолжались до 7-8 часов утра.

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"Бои в Красногоровке начались около часа ночи. Противник сначала начал обстреливать из 120-мм минометов, потом подключились ствольная артиллерия: 2С1 и 2С3, а потом включили два САУ 152 калибра. После обстрела они пошли в наступление и еще один раз ударили из "Градов". Все наступление нескольких единиц бронированной техники прикрывало три танка. Представить масштаб всего, что происходило ночью, очень тяжело. Тем более, что очень большое количество снарядов попадало не по нашим позициям, а по мирному населению", - подчеркнул ветеран АТО.

По его словам, пока рано говорить об обострении ситуации.

"Посмотрим сегодняшнюю ночь, завтрашнюю, до понедельника. Активизация боевых действий на выходные всегда значительно выше, чем в будние дни", - заключил он.

Как сообщало Минобороны, ВСУ в зоне АТО понесли тяжелые потери: за сутки погибли 9 военных, еще 5 ранены.