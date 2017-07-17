Третья годовщина катастрофы МН-17: в Нидерландах открыли "живой мемориал" жертвам "Бука" (фоторепортаж)

В Амстердаме в парке вблизи аэропорта Схипхол, с которого начал свой последний полет сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг", в третью годовщину катастрофы открыли мемориал в память о погибших.

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Инициаторы открытия памятника называют его "живым" - всего было посажено 298 деревьев, по числу погибших в катастрофе. Деревья окружены подсолнухами, которые расцветают в июле. Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима приняли участие в этом мероприятии вместе с другими должностными лицами.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится о том, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной истиной», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».