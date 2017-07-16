За прошедшие сутки в зоне АТО наиболее напряженной была ситуация на Мариупольском направлении - Лысенко

За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции наиболее напряженная ситуация была на Мариупольском направлении, оккупанты выпустили около 50 снарядов по Красногоровке.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Мариупольское направление. Здесь наблюдалась наиболее напряженная ситуация. Под обстрелы со стороны боевиков попали наши опорные пункты преимущественно на северных рубежах направления. Ночью оккупанты совершили два минометных обстрела Красногоровки. Во время одного из них враг также открывал огонь из танков. Вечером противник еще дважды стрелял из минометов по позициям украинских войск вблизи города. По подсчетам Генштаба ВСУ, боевики выпустили почти 50 снарядов по Красногоровке», - сообщил Лысенко.

Кроме того, по его словам, вчера вечером российские оккупационные войска открывали огонь по Новотроицкому из гранатометов различных систем, а также из вооружения БМП. После 22.00 оккупанты совершили короткий обстрел Широкино.

Читайте такжеБоевики снова обстреляли жилой квартал Красногоровки

В целом, по словам Лысенко, вчера на Мариупольском направлении зафиксировано 8 обстрелов со стороны врага, 5 из них - с использованием тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО боевики 26 раз обстреляли позиции украинских армейцев, один военный подорвался на мине, один ранен.