Боевики на Донбассе цинично провоцируют ВСУ на нарушение перемирия, четверо наших бойцов получили ранения - штаб

В зоне проведения АТО ситуация напряженная. Российско-террористические бандформирования продолжают пренебрегать договоренностями о деэскалации конфликта на востоке Украины и пытаются дискредитировать украинских бойцов, цинично провоцируя на нарушения перемирия. В целом за прошедшие сутки российские гибридные войска 22 раза обстреляли позиции ВС Украины. В том числе, семь раз захватчики применяли минометы разных калибров и один раз били из танковых орудий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате боевых действий двое украинских воинов вчера получили ранения. Еще двое военнослужащих ВС Украины получили боевые травмы.

В частности, больше всего обстрелов боевиков было на Приморском направлении - 14. Из минометов незаконные вооруженные формирования обстреливали оборонительные укрепления украинских армейцев в районе Широкино, Водяного и Новотроицкого. Применяя стрелковое оружие, гранатометы, местами вооружения БМП и зенитные установки, противник нарушал режим прекращения огня также вблизи Лебединского, Гнутового, Павлополя и Красногоровки.

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На Донецком направлении кремлевские наемники вчера воздерживались от применения оружия почти весь день.

«Однако около 20.00 часов бандиты не удержались и обстреляли наши позиции в южном пригороде Авдеевки из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Впоследствии оккупанты из танков, минометов калибра 120 мм и легкого пехотного вооружения в течение часа вели огонь по защитниках поселка Пески. И уже под конец суток противник совершил еще один обстрел опорного пункта сил АТО в районе Авдеевки из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Всего на этом направлении было начислено 3 вражеские обстрела», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении захватчики вчера 5 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям ВС Украины. Трижды за минувшие сутки под огонь противника из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попадали украинские воины, которые держат оборону в районе н.п. Донец. Также из стрелкового оружия боевики обстреливали наши позиции вблизи Станицы Луганской и Крымского.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики террористической организации «ЛНР» изготавливают самодельные взрывные устройства из 120-мм уламково-фугасных мины ОФ-843А российского производства, которые используют в кровавых провокациях. В частности, в социальном профиле VK боевика Дмитрия Ващенко, который, как установили в InformNapalm, входит в бандформирование под названием 4-ая ОМСБр 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ найдены фотодоказательства изготовления российскими террористами самодельных взрывных устройств с использованием 120-мм уламково-фугасных мины ОФ-843А российского производства (1994 года выпуска).