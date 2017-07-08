СМИ нашли доказательства изготовления боевиками взрывчатки для использования против мирных жителей

01:55, 08 июля 2017
Война
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Российские боевики используют взрывчатку для создания пропагандистских сюжетов о минировании гражданских объектов для обвинения украинской стороны в терактах.

На таких

Боевики террористической организации «ЛНР» изготавливают самодельные взрывные устройства из 120-мм осколочно-фугасных мин ОФ-843А российского производства, которые используют в кровавых провокациях.

Разведывательное сообщество InformNapalm нашло соответствующие фотодоказательства в социальных профилях террористов.

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В частности, в социальном профиле VK боевика Дмитрия Ващенко, который, как установили в InformNapalm, входит в бандформирование под названием 4-ая ОМСБр 2-го армейского корпуса (Луганск) ВС РФ, найдены фотодоказательства изготовления российскими террористами самодельных взрывных устройств с использованием 120-мм осколочно-фугасных мин ОФ-843А российского производства (1994 года выпуска).

Фотодоказательства выработки взрывчатки из профиля VK боевика

«На этих «фугасах» подрываются мирные жители. Именно их российские боевики используют для создания пропагандистских сюжетов о минировании гражданских объектов для обвинения украинской стороны в терактах», – отметили в InformNapalm.

Фотодоказательства выработки взрывчатки из профиля VK боевика

Как сообщал УНИАН, 7-го июня, около 16 и 17 часов, в центре Луганска прозвучали два взрыва. В первом случае, взрывное устройство было заложено в урну для мусора, в другом взрывчатка сработала в автомобиле. По предварительным данным, в результате этих терактов один человек погиб, шестеро ранены.

Украинская сторона СЦКК считает, что эти взрывы в Луганске могут быть началом серии терактов против мирного населения со стороны боевиков.

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Теги: #боевики лнр терроризируют население#доказательства преступлений боевиков на Донбассе