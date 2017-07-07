РФ наращивает милитаризацию Донбасса и доукомплектовывает оккупационные "корпуса" - Генштаб

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявляет, что РФ продолжает милитаризацию Донбасса и доукомплектовывает оккупационные «армейские корпуса». Об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук.

Читайте такжеМуженко назвал количество регулярных войск РФ в оккупированных Крыму и на Донбассе

«Милитаризация РФ временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей путем развертывания и поддержки полноценных военных группировок. На сегодняшний день на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей созданы и развернуты первые и вторые «армейские корпуса», численность более 30 000 человек, управление которыми осуществляется вновь созданной 8-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ», - заявил он.

«Проводятся мероприятия по доукомплектованию этих формирований личным составом», - отметил глава Генштаба.