ГПУ засекретила расследование по нереализованной украинской операции в Крыму

Генеральная прокуратура не раскрывает подробности расследования обстоятельств украинской операции, которая планировалась в 2014 году для того, чтобы не допустить или затруднить захват российскими военными степной части Крыма. Это следует из ответа Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

На просьбу сообщить о результатах проверки документов, находящихся в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, за период с 24.02.2014 по 10.03.2014 и указать были ли допрошены должностные или бывшие должностные лица в этом деле, прокуратура сообщила только, что осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 1.03.2014 относительно агрессии РФ.

Производство касается фактов планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации и Вооруженных сил РФ, что привело к оккупации территории полуострова Крым и других тяжелых последствий.

В то же время в прокуратуре отмечают, что в "указанном производстве среди прочего исследуются действия должностных лиц сектора безопасности и обороны Украины относительно противодействия военной агрессии Российской Федерации на территории полуострова Крым в феврале-марте 2014 года".

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"Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия", - говорится также в документе.

"Другая запрашиваемая информация является сведениями досудебного расследования и информацией с ограниченным доступом, и в настоящее время не может быть разглашена", - говорится также в ответе прокуратуры.

Таким образом, в ГПУ не ответили также на вопрос, установлено ли, кто именно остановил проведение спецоперации.

Напомним, в интервью для "Украинской правды" тогдашний заместитель начальника Генштаба, а ныне начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако эта операция не была реализована.

Турчинов в интервью УП заявил, что о планировании операции ему не сообщали.

После публикации этой информации главная военная прокуратура начала расследование обстоятельств операции, которая планировалась во время событий в Крыму.