Россия вдвое увеличила группировку войск в Крыму - Муженко

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что РФ ускоренными темпами милитаризует Крым: вдвое увеличена группировка войск и в 5 раз - количество вооружений со времени оккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины в Киеве.

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«Идет ускоренная милитаризация Крыма. По сравнению с периодом, который предшествовал российской оккупации, численность группировки противника на полуострове возросла почти вдвое, а количество вооружений - почти в 5 раз», - сказал Муженко.

По его словам, «существенно усилен потенциал Черноморского флота РФ. Он насчитывает более 30 кораблей, 6 ракетных катеров, 5 подводных лодок, один фрегат, и 3 подводные лодки имеют на вооружении современные ракетные комплексы типа "калибр", которые могут быть оснащены ядерными боеприпасами. Радиус действия - 1,5 км с ядерными боеголовками и 2 тыс. 250 км - с обычным снаряжением».