Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 220 взрывов на Донбассе за выходные

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за выходные зафиксировала около 220 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные по состоянию на 19:30 2 июля, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 30 июня до вечера 1 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности около 120 взрывов, если сравнивать с около 200 взрывами в предыдущий отчетный период (по состоянию на 30 июня). В период с вечера 1 июля до вечера 2 июля миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, но меньше взрывов (около 80)", - говорится в отчете.

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"В период с вечера 30 июня до вечера 1 июля СММ задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Луганской области, и в частности без взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 300 взрывов). С вечера 1 июля до вечера 2 июля миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24 часами", - сказано в отчете.