Глава МИД Германии призвал продолжить "хлебное перемирие" на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в среду, 28 июня, призвал Украину и пророссийских боевиков на Донбассе продолжить "хлебное перемирие", поскольку это может помочь прийти к политическому решению в конфликте.

Об этом министр заявил на совместной со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции в Краснодаре, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему (перемирие - ред.) делается только на время сбора урожая", - отметил Габриэль.

Министр также считает важным предотвратить любое ухудшение условий жизни на Донбассе и добавил, что Германия готова помогать с восстановлением региона.

В ходе пресс-конференции в Краснодаре Зигмар Габриэль, также призвал сокращать расходы на вооружение в мире и избежать новой гонке вооружений между Россией и США. Немецкий министр заверил, что войска НАТО, размещенные в странах Балтии, не представляют для России угрозы. Габриэль также призвал как можно скорее провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В частности - для обсуждения ситуации в Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее Габриэль заявлял, что у Берлина нет оснований для оптимизма относительно ситуации на Донбассе. Впрочем, он пообещал продолжение усилий для установления мира на востоке Украины.