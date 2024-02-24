Злужный поблагодарил всех, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Продолжается наше бескомпромиссное и мужественное сопротивление", - написал он на странице в соцсети.

Залужный подчеркнул, что 24 февраля 2022 года сотни тысяч украинцев не испугались российских ракетных атак и огромных колонн техники, и двинулись добровольцами в ряды ВСУ. "Благодаря мужеству и жертвенности украинских граждан нам удалось устоять. Нам удалось сохранить себя и наше государство", - отметил военный.

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Злужный поблагодарил всех, кто в эти минуты на поле боя защищает наше государство. "Спасибо всем, кто помогает украинской армии. Кто помнит, верит, молится и делает все возможное для Победы. Вечная память и уважение воинам, которые отдали жизнь за свободу Родины. Я верю и точно знаю - мы победим! Слава Украине!", - написал в обращении Залужный.

Два года войны в Украине

Сегодня ко дню второй годовщины войны Генштаб порадовал потерями оккупантов. В копилку разбитой вражеской техники добавлен самолет А-50. Его сбили вечером 23 февраля.

Кроме того, сегодня утром в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней в Киев приехали также премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Италии Джорджа Мелони и Бельгии Александер де Кроо.

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