По словам секретаря СНБО, он никогда не говорил с Залужным о его политических амбициях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас многие политики хотят воспользоваться рейтингами бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление он сделал в интервью Наталии Мосейчук.

"Сейчас к Валерию Федоровичу количество желающих быть у него в орбите будет уйма. Сейчас все будут приставать к нему и считать, что они с ним. Это классика нашей политики, я думаю, что Валерий Федорович должен это понимать. И это не только он, любой человек, имеющий политические рейтинги, должен понимать, что людей, которые хотят вскочить в этот поезд, уйма", – сказал Данилов.

Он также добавил, что никогда не говорил с Залужным о его политических амбициях:

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"Я точно на эти вопросы никогда с Валерием Федоровичем не разговаривал. У нас все разговоры были связаны с теми делами, которыми он непосредственно как главком занимался", – заявил Данилов.

Отставка Залужного: что надо знать

8 февраля УНИАН сообщал, что Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его место занял Александр Сырский.

По мнению журналистов Bloomberg, между Залужным и Зеленским были напряженные отношения. Причина заключалась в том, что генерал всегда предлагал довольно осторожные планы ведения войны, в то время как президент хотел более решительных действий.

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