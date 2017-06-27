Россия формирует три армии на границе с Украиной - американский эксперт

Россия формирует три армии на границе с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил американский военный эксперт Филип Карбер на пресс-конференции в Киеве.

«За три года мы имели возможность наблюдать за этим конфликтом, и мы видели подъём этой (украинской) армии, которую уничтожали в течение 20 лет. Мы видели колоссальный прогресс, как она противостоит этой (российской) армии, имеет технологическое и численное превосходство», - сказал эксперт.

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По его словам, российская агрессия против Украины началось с захвата Крыма и продолжилась поддержкой «гибридных сил» на Донбассе.

«Сейчас мы наблюдаем создание трех армий вокруг границ Украины. Первая из этих армий - это гвардейская танковая армия, которая передислоцируется из Смоленска и переместилась ближе к украинской и белорусской границе. Эта первая гвардейская танковая армия имеет больше танков, чем все вместе страны Балтии, чем Польша, чем западная Германия и Франция», - заметил Карбер.

«Это не сюрприз, потому что Россия в прошлом месяце объявила, что первая гвардейская танковая армия - это будет массированный, шокирующий ударный кулак. Также россияне объявили, что в конце августа - начале сентября они будут проводить стратегические учения «Запад», когда некоторые из подразделений этой гвардейской танковой армии будут перемещены на территорию Беларуси», - добавил Карбер.