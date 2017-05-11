Россия на учениях "Запад-2017" будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву – Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2017» будет отрабатывать наступательные операции против Польши и Литвы. Об этом Турчинов сказал в интервью одному из украинских изданий, сообщает пресс-служба СНБО.

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По словам Турчинова, Россия не оставляет попыток усилить свое влияние на Балканах, и ее агрессивная политика также проявляется в подготовке совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2017», где будут отрабатываться наступательные операции.

Как подчеркнул секретарь СНБО, цель учений - проверка готовности войск к проведению широкомасштабных операций при условии жестких ограничений во времени на их подготовку.

«Во время учений также предполагается отработать создание калининградского коридора, что в условиях реальной операции невозможно без агрессии против Литвы и Польши», - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения в том, что масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» вблизи границы Украины не превратятся в военное вторжение. Учения «Запад-2017» пройдут осенью.