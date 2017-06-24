Турчинов рассказал о срыве боевиками "хлебного перемирия" на Донбассе

Российско-оккупационные войска срывают договоренности о прекращении огня на время уборки урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил сегодня на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области.

"На протяжении этих суток огонь снова не прекращался, снова были произведены обстрелы", - сказал Турчинов.

Он отметил, что боевики не более полусуток соблюдают договоренности о прекращении огня на Донбассе.

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"Что касается прекращения огня, к сожалению, за последние два месяца - это третья или четвертая договоренность о прекращении огня. Они постоянно нарушаются со стороны российских гибридных войск. Я не помню ни одной договоренности, которую они соблюдали. Не более полусуток держатся эти договоренности, и они начинают их нарушать", - сказал Турчинов.

Он отметил, что на этой неделе оккупанты несколько уменьшили количество обстрелов благодаря интенсивной работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На этой неделе немного было уменьшение огня со стороны агрессора, но оно было связано не с тем, что у них совесть проснулась, а с тем, что очень активно работала мониторинговая миссия ОБСЕ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.