В Минобороны рассказали о вчерашнем обострении на Луганском направлении

Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной, на Луганском направлении боевики выпустили по позициям украинских бойцов более 200 мин и снарядов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Очередное обострение было зафиксировано вчера на Луганском направлении, на которое, в частности, пришлась львиная доля случаев нарушения перемирия со стороны противника. Именно там боевики активно использовали тяжелое оружие. Суммарное количество мин и снарядов, выпущенное боевиками в сторону украинских позиций на Луганском направлении, превысило отметку 200», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе боевики 48 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в том числе 14 раз - из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии.

Погибших среди украинских военных не было, двое ранены.