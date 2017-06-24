Сутки в АТО: Луганское направление стало эпицентром огневой активности боевиков

08:15, 24 июня 2017
Война
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Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований двое бойцов сил АТО вчера получили ранения.

REUTERS

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-террористические бандформирования не прекращают обстреливать подразделения сил АТО ни днем, ни ночью.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, вчера боевики 48 раз открывали огонь по украинским защитникам, в том числе 14 раз - из артиллерии, что сурово запрещена Минскими соглашениями. Учитывая количество и интенсивность вражеских обстрелов, самой сложной ситуация остается на Луганском направлении.

Луганское направление стало эпицентром огневой активности противника, о чем свидетельствуют 27 зафиксированных на протяжении минувших суток фактов применения противником оружия. Горячее всего вчера было в районе Бахмутской трассы, где незаконные вооруженные формирования неоднократно накрывали плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, 122-мм артиллерии позиции украинских воинов вблизи Крымского. Кроме того, уже вечером боевики открывали огонь из минометов по нашим опорных пунктах неподалеку Новотошковского, Новоалександровки, Новозвановки, Счастья и Попасной. Также в течение дня из пехотного вооружения бандиты били в районе Лобачево, Донца и Нижнетеплого.

На Приморском направлении, обстреляв еще утром опорные пункты сил АТО в районе Широкино и Водяного из 122-мм артиллерийских систем, захватчики почти не применяли оружия вчера в течение дня. Впрочем, с наступлением темноты противник вновь активизировался. В частности, из 120-мм минометов бандиты вновь совершили обстрел наших укреплений неподалеку Лебединского, а из минометов калибра 82 мм - в районе Талаковки. Также наемники неоднократно, используя стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций, открывали огонь по украинским воинам, которые держат оборону вблизи Широкино, Гнутово, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого. Всего, на протяжении минувших суток, пророссийские вооруженные банды 13 раз применяли оружие против подразделений сил АТО на этой части фронта.

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На Донецком направлении вчера еще до рассвета оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Каменка и Новоселовка Вторая. Днем на этом направлении установилось относительное затишье. Однако уже вечером боевики обозначили свое присутствие в районе Зайцево обстрелом одного из опорных пунктов сил АТО из минометов калибра 82 мм. Несколько позже бандформирования трижды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия разных калибров по нашим оборонительным позициям в южном пригороде Авдеевки. Из такого же вооружения захватчики обстреляли украинских воинов, которые держат оборону вблизи поселка Пески.

Вследствие вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#боевики обстреливают ВСУ