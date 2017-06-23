Силы АТО готовы к "хлебному перемирию" в Донбассе, но будут действовать адекватно в случае штурма оккупантов - Минобороны

Вооруженные Силы Украины готовы к так называемому «хлебному перемирию» в Донбассе, но будут действовать адекватно в случае штурма или наступления со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом в комментарии УНИАН заявил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. «Да, конечно», - заявил он, отвечая на вопрос, готовы ли силы АТО к так называемому «хлебному перемирию».

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«ВСУ соблюдают Минские договоренности и ведут огонь только в отдельных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью наших военнослужащих, когда есть непосредственные атаки на наши опорные пункты, когда идут прицельные выстрелы, и мы можем идентифицировать огневые точки противника и знать точно , что эти огневые точки находятся вне населенных пунктов, которые временно контролируют российско-оккупационные войска», - добавил он.

«Безусловно, мы соблюдаем Минские договоренности, и в очередной раз ВСУ будут соблюдать режим «тишины», но в случае штурма оставляем за собой право наступления, адекватно отвечать на все вражеские вооруженные провокации», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 21 июня после встречи участников ТКГ в Минске пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что Трехсторонняя контактная группа поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима «тишины» на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.