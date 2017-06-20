Боевики за сутки выпустили более 60 мин в направлении позиций ВСУ возле Крымского

Российско-оккупационные войска за сутки выпустили более 60 мин в направлении позиций сил АТО вблизи Крымского Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На Луганском направлении горячее всего вчера было в районе Крымского, где за сутки враг выпустил более 60 мин в направлении позиций сил АТО, причем наиболее активными боевики были именно днем. Огонь велся с восточного направления», - отметил он.

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«Еще ряд случаев нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск состоялся в Попаснянском районе, вблизи Счастья, а также в Станице Луганской», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения, четверо воинов получили ранения.