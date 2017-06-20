Вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях: четверо военных ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Подразделения российско-оккупационных войск вчера относительно меньше применяли тяжелую артиллерию, однако обстреливать позиции ВС Украины из других видов оружия не прекратили.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения. Больше всего вражеских вооруженных провокаций зафиксировано на Приморском направлении, а из артиллерии калибра более 100 мм противник бил только на Луганщине.

На Приморском направлении боевики вчера чаще всего открывали огонь по оборонительным укреплениям сил АТО - 19 раз. Под огонь противника попал целый ряд наших опорных пунктов, в частности в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки. Там оккупанты систематически нарушали "режим тишины", используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, в отдельных случаях - зенитные установки и вооружения БТР. Также вблизи Павлополя незаконные вооруженные формирования вели огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаківки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

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На Донецком направлении наиболее сложная ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Там захватчики и днем, и ночью неоднократно открывали огонь по нашим позициям из пехотного вооружения разных модификаций, однажды били из зенитной установки. Также на этом направлении вчера под вражеский огонь попали украинские воины, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского. Там боевики также применяли артиллерию, впрочем довольно плотно под прикрытием гранатометов били из стрелкового оружия. Всего здесь зафиксировано 9 фактов применения пророссийскими НВФ оружия.

На Луганском направлении горячее всего вчера вновь было в районе Бахмутской трассы. Именно там, вблизи Крымского, российско-террористические бандформирования вчера трижды использовали против украинских защитников минометы калибра 120 мм. Там же оккупанты довольно интенсивно били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, без применения артиллерии боевики осуществляли обстрелы позиций ВС Украины, которые расположены недалеко от Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Старого Айдара и Новоалександровки.

Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских воинов вчера получили ранения.