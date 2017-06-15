Правительство должно занять более активную позицию в вопросе реинтеграции Донбасса - Геращенко

Правительство Украины в вопросе реинтеграции Донбасса должно занять более активную позицию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на VII Национальном экспертном форуме «Точки роста», организованном Институтом Горшенина.

Она отметила, что многие говорят об антиукраински настроенных людях на оккупированной территории. По ее словам, очевидно, что они там есть.

«Но сколько их в украинском парламенте? Даже в украинских вышиванках, которые рвут на себе эти вышиванки «за судьбы родины», но при этом ежедневно гадят «родине», как это не снилось очень многим людям на оккупированных территориях», - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что никто не давал права ни одному украинскому политику отказываться от украинских территорий и нужно бороться за воссоединение территорий.

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«Правительство в этом вопросе должно занять более активную позицию», - подчеркнула первый вице-спикер.

Политик напомнила, что в Украине создано Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, но «дали ли мы им рычаги работать?».

«Нет не дали. Создали картинку. Это неправильно, если мы действительно хотим бороться за эти территории, то мы должны предоставить министерству соответствующие рычаги», - считает Геращенко.

Как сообщал УНИАН, экс-губернатор Луганщины, а ныне заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выступает против "отсечения" неподконтрольных территорий на востоке Украины.