Оккупанты регулярно обстреливают города и села из тяжелого вооружения – Минобороны

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной - оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции из тяжелого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Ситуация в районе проведения АТО остается так же напряженной. Оккупанты придерживаются тактики регулярных обстрелов украинских позиций, городов, сел, в том числе, и из тяжелого вооружения независимо от времени суток», - сообщил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки подконтрольные РФ боевики на востоке Украины 52 раза открывали огонь по позициям ВСУ и трижды обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. Вследствие обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, еще семеро получили ранения.