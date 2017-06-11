Южно-Донбасский водопровод снова остановлен из-за обстрелов: ремонт будет долгим

Насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода остановлена из-за повреждений оборудования в результате обстрела.

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Как сообщает КП «Вода Донбасса», повреждены два электрических ввода (линии электропередачи и трансформатор 35 кВ), здание насосной станции, окна, двери, также повреждено здание аккумуляторной.

Кроме того, из-за попадания боеприпасов на территории насосной станции выкорчеваны деревья.

В настоящее время специалисты выехали на насосную станцию для более детального осмотра оборудования.

В микроблоге Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщается, что разрушения на Южно-Донбасском водопроводе критические, ремонт будет долгим.

«В связи с боевыми действиями мы обесточены. Станция 1-го подъема Юж.-Дон. водопровода. Выведены из строя два ввода, разрушения критические, ремонт будет долгим», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Южно-Донбасский водопровод остановлен, под угрозой оказалось водоснабжения Покровского, Волновахского, Добропольского районов, Мариуполя.

Рабочие КП «Вода Донбасса» и саперы пытаются зайти на территорию станции, чтобы оценить масштаб повреждений.

Готовится заявка о проведении ремонта в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщал УНИАН, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе неподалёку от села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, обеспечивающего водой три фильтровальные станции: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (город Волноваха) и Старокрымскую (город Мариуполь). В результате без водоснабжения остались жители пяти районов Донецкой области.

Утром 10 июня работа станции была возобновлена.