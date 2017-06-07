Украинские военные сбили беспилотник боевиков на Донбассе

Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков оккупантов и продолжают удерживать позиции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Несмотря на существенную активность врага в направлении поселка Фрунзе, защитники Крымского на провокации не поддаются, ответный огонь не открывают, продолжают удерживать позиции вдоль линии разграничения и готовы к быстрым изменениям обстановки", - говорится в сообщении.

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В штабе также отмечают, что интенсивность огня по украинским позициям усиливается автоматическими гранатометами АГС-17 и станковыми гранатометами СПГ-9 (более 120 гранат), противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами и стрелковым оружием.

"Враг активно применяет для корректировки огня артиллерии беспилотные летательные аппараты, один из которых сегодня украинские военные сбили", - добавили в штабе.