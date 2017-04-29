Под Волновахой ВСУ сбили российский беспилотник (фото)

Силы антитеррористической операции вчера под Волновахой Донецкой области сбили беспилотник типа "Орлан" российского производства.

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Как сегодня сообщает пресс-центр СБУ, также в районе Красногоровки Донецкой области были обнаружены гранаты, произведенные в РФ в 1993 году.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля над территорией одной из военных частей ВСУ был обнаружен и сбит беспилотник.