Под Волновахой ВСУ сбили российский беспилотник (фото)
22:48, 29 апреля 2017Война
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Уничтожен российский беспилотник типа "Орлан".
Силы антитеррористической операции вчера под Волновахой Донецкой области сбили беспилотник типа "Орлан" российского производства.
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Как сегодня сообщает пресс-центр СБУ, также в районе Красногоровки Донецкой области были обнаружены гранаты, произведенные в РФ в 1993 году.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля над территорией одной из военных частей ВСУ был обнаружен и сбит беспилотник.
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