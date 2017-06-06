На Донбассе активизировались "черные копатели", половина из них - россияне - ИС

В "МВД ДНР" и "МГБ ДНР" практически одновременно отмечают резкую активизацию "команд черных копателей" на местах прошедших боёв периода 2014-2015 годов в оккупированных районах Донецкой области.

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Данные команды собирают оружие, боеприпасы, предметы снаряжения и т.д., пишет на своей странице в Facebook нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Такие "чёрные копатели" уже отмечены в районе Мариновки (Шахтерский р-н), Амвросиевки, Кутейниково (Амвросиевский р-н) и Старобешево. Примечательно, что среди десятка задержанных местными "правоохранителями" членов таких команд, половина - граждане РФ", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия в суде ООН утверждала, что боевики нашли оружие в шахтах Донбасса.