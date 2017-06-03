Ситуация в зоне АТО остается сложной: двое военных погибли, еще пятеро ранены

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ее ухудшения на отдельных направлениях. Так, на протяжении минувших суток противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии столкновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Приморское направление. Почти половина фактов нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня приходится именно на этот участок фронта. 25 раз здесь бандиты били по нашим позициям. В частности, из 120-мм минометов противник вчера неоднократного обстреливал украинские укрепления в районе Чермалыка. А из западных окраин временно оккупированного Донецка боевики несколько раз из минометов калибра 82-мм открывали огонь по опорным пунктам сил АТО возле Марьинки. Во время одного из таких обстрелов, около 17:00 часов, несколько вражеских мин попали по жилому кварталу этого населенного пункта. В результате таких коварных действий со стороны НВФ двое местных жителей получили ранения", - сказано в сообщении.

Было неспокойно и на других участках данного направления. В частности, в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого бандиты неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. Возле Богдановки украинских воинов также активно обстреливал вражеский снайпер.

Читайте такжеУмер военнослужащий, который получил ранения под Авдеевкой

На донецком направлении в течение минувших суток ситуация снова осложнилась. В частности, снова неспокойно в южном и восточном пригородах Авдеевки, где противник вчера несколько раз открывал огонь по опорным пунктам из 120-мм и 82-мм минометов, также из средств поражения меньшей мощности. Кроме того, из минометов калибра 120-мм и гранатометов боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону вблизи Песок.

Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты били неподалеку от Опытного. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды, используя гранатометы различных модификаций и вооружения БМП, осуществляли обстрелы опорных пунктов в районе Зайцево и Майорска.

Читайте такжеБлиже к Бахмутской трассе: ВСУ продвинулись вперед в "серую зону"

"Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. Большинство из них приходится на темное время суток. Так, опять под вражескими обстрелами оказались укрепления ВС Украины неподалеку Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, возле Крымского противник открывал огонь из вооружения БМП. А вблизи станции Донец захватчики применяли против украинских воинов 82-мм минометы", - добавили в ведомстве.

В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов сил АТО получили ранения.