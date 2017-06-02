Боевики обстреляли Марьинку из минометов: ранены двое гражданских

18:31, 02 июня 2017
Война
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Оба пострадавших получили осколочные ранения.

Обстрелы Марьинки / иллюстрация: Росомаха

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеВ Днепре 20-летний боец пришел в себя после семи суток без сознания"В Марьинке около 16.20 во время обстрела из минометов боевиками города, район ул.Прокофьева, осколочные ранения получили девушка, 1997 г.н., и мужчина, 1946", - сообщил Аброськин.

Он пояснил, что в момент обстрела девушка шла по улице, а мужчина проезжал на велосипеде. Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу.

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Теги: #обстрел Марьинки