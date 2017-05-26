Военные должны быть всем обеспечены, чтобы "выпихнуть" из страны врага или же вывезти его "грузом 200" - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинские военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы "выпихнуть" из страны врага или же вывезти его "грузом 200".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Я бы хотел, чтобы украинский военный получил все лучшее. Не только от связи, но и качественный танк, качественное оружие, качественные технологии. Чтобы он был обеспечен и мог дать по одному месту российскому агрессору и выпихнуть его за пределы границ нашего государства. Или вывезти их "грузом 200" с территории нашего государства", - сказал Гройсман.