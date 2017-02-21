"Груз-200": опубликован список из более 3 тысяч боевиков и наемников из РФ, погибших на Донбассе
21:21, 21 февраля 2017Война
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В сети опубликован список более 3 тыс. российских военных и наемников, погибших на Донбассе.
В списке более 3 тыс. боевиков и наемников из РФ, погибших на Донбассе / news.vice.com/Harriet Salem
Об этом на своей странице в Facebook сообщает группа "Груз-200" из Украины в Россию".
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"Теперь вы смело можете унести к себе на страницы ссылку на списки грузов-200 из Украины в Россию. Сделать подарки ватным друзьям и родственникам. Пусть смотрят и делают выводы, пусть перепроверяют в своих регионах. Эти списки будут обновляться по мере необходимости", - говорится в сообщении.
Скачать полный список можно по ссылке.
Ранее Министерство обороны России сообщило о гибели четверых российских военнослужащих под сирийским Хомсом 16 февраля. Как выяснили СМИ, один из них в 2014 году воевал на Донбассе.
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