Двойное гражданство и бизнес в Крыму: журналисты узнали подробности "тесных" связей николаевского экс-военкома с РФ (фото)

Бывший военный комиссар Николаевской области Александр Иванов, который недавно подал в отставку, имея самый высокий допуск к государственной тайне, после аннексии регулярно ездил в Крым, создал там бизнес, а его ближайшие родственники имеют двойное гражданство. Подробности о жизни экс-военкома Николаевщины на две страны при содействии офицеров Департамента контрразведки СБУ расследовали журналисты ТСН.

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В 2012 году в Николаев из Алушты прибыл областной военный комиссар Иванов Александр Сергеевич. Через семь лет, несмотря на военную агрессию РФ и аннексию Крыма, полковник продолжал регулярно посещать полуостров – с 2014 по 2016 гг. он шесть раз выезжал в Крым и поездки длились от двух недель до месяца.

У Иванова была высшая форма допуска к государственной тайне, а также доступ к информации в сфере обороны.

По данным журналистов, в 2015 году, в разгар российской агрессии, его жена – Иванова Светлана Николаевна (1970 г.) стала гражданкой Российской Федерации и получила паспорт, выданный на ее имя "отделом УФМС России по Республике Крым Феодосия".

Тогда жена украинского офицера и, как позже выяснилось, по совместительству старший солдат Вооруженных Сил Российской Федерации Светлана Иванова, вышла на пенсию по выслуге 20 лет в соответствии с законодательством РФ. Об этом свидетельствует пенсионное удостоверение Минобороны РФ, выданное "Военным комиссариатом Республики Крым" на ее имя.

"Семейные военные традиции поддерживает и 19-летний сын областного экс-военкома Владислав, который учится в Московском государственном техническом университете имени Баумана, на 1 курсе факультета инженерного бизнеса и менеджмента в группе ИБМ 1-11", - говорится в расследовании.

В 2014 году, когда Владислав закончил школу в Николаеве, он одним из первых поехал получать российское гражданство. В то время, его отец – полковник Иванов – продолжал комплектовать украинские войска в самый разгар вооруженного конфликта на Востоке Украины. А уже 1 августа 2014 года, его старший сын получил паспорт гражданина РФ, выданный на его имя "отделом УФМС России по Республике Крым в Ленинском районе".

Украинский военком Иванов поставил сына на военный учет. Он не забыл и о его двойном гражданстве – Владислав Иванов был зарегистрирован в Центральном РВК города Николаев, так и стал на учет в оккупированном Крыму. По данным ТСН, в этом, военкому помог "заместитель военного комиссара Военного комиссариата АР Крым" Владимир Грицаюк.

В декларациях у бывшего Николаевского военкома указано, что он владеет гаражом (площадью 37 кв. м.) в Крыму по адресу Алушта, улица Владимира Хромых, 25-Д. Но, это совсем не гараж, а полноценный трехэтажный отель. Сейчас там идет капитальный ремонт. Оккупация украинского полуострова не повлияла на экс-полковника Иванова, поскольку первый этаж, со слов местных жителей, он выстроил еще в 2014 году. Сейчас строительство продолжается, а отель вырос еще на два этажа.

Пока бывший полковник Иванов занимался обороноспособностью Украины в Николаеве, его ближайшие родственники (мать и брат) активно работали в Крыму на должностях в оккупационных органах Российской Федерации.

Брат Иванова по матери – Николай Зобков (1983 г.) – начальник одного из управлений в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым".

"После аннексии полуострова в 2014 году он баллотировался на выборах в так называемый Государственный Совет Республики Крым" от партии Либерально-демократической партии России. За свои "заслуги" перед Крымом и РФ он попал в список "Миротворца" как пособник оккупантов в АРК", - отмечают журналисты.

Мать военкома Иванова – Ольга Колесникова (1955 г. н.), пенсионер МВД Украины и сейчас работает начальником отдела муниципального контроля". Феодосии. Информация о Колесниковой также размещена на странице "Миротворца".

В расследовании сказано, что бывший украинский военком своей деятельностью славится и в Крыму. На местном портале новостей Алушты о Александре Иванове пишут как о "бывшем военкоме, который набирает укров воевать с Новороссией".

Напомним, о "близких" отношениях бывшего Николаевского военкома с Россией СМИ сообщили 17 мая. Впоследствии стало известно, что он ушел в отставку.