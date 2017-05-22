Двойное гражданство и бизнес в Крыму: журналисты узнали подробности "тесных" связей николаевского экс-военкома с РФ (фото)

22:18, 22 мая 2017
Война
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Во время российской агрессии полковник активно развивает бизнес в Крыму, а его родственники оформили российское гражданство.

Александр Иванов с двумя сыновьями и Женой / фото: tsn.ua

Бывший военный комиссар Николаевской области Александр Иванов, который недавно подал в отставку, имея самый высокий допуск к государственной тайне, после аннексии регулярно ездил в Крым, создал там бизнес, а его ближайшие родственники имеют двойное гражданство. Подробности о жизни экс-военкома Николаевщины на две страны при содействии офицеров Департамента контрразведки СБУ расследовали журналисты ТСН.

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В 2012 году в Николаев из Алушты прибыл областной военный комиссар Иванов Александр Сергеевич. Через семь лет, несмотря на военную агрессию РФ и аннексию Крыма, полковник продолжал регулярно посещать полуостров – с 2014 по 2016 гг. он шесть раз выезжал в Крым и поездки длились от двух недель до месяца.

Иванов шесть раз выезжал в Крыму со времени аннексии / фото: tsn.ua

У Иванова была высшая форма допуска к государственной тайне, а также доступ к информации в сфере обороны.

По данным журналистов, в 2015 году, в разгар российской агрессии, его жена – Иванова Светлана Николаевна (1970 г.) стала гражданкой Российской Федерации и получила паспорт, выданный на ее имя "отделом УФМС России по Республике Крым Феодосия".

Иванова Светлана Николаевна (1970 г.) стала гражданкой Российской Федерации / фото: tsn.ua

Тогда жена украинского офицера и, как позже выяснилось, по совместительству старший солдат Вооруженных Сил Российской Федерации Светлана Иванова, вышла на пенсию по выслуге 20 лет в соответствии с законодательством РФ. Об этом свидетельствует пенсионное удостоверение Минобороны РФ, выданное "Военным комиссариатом Республики Крым" на ее имя.

"Семейные военные традиции поддерживает и 19-летний сын областного экс-военкома Владислав, который учится в Московском государственном техническом университете имени Баумана, на 1 курсе факультета инженерного бизнеса и менеджмента в группе ИБМ 1-11", - говорится в расследовании.

Владислав, который учится в Московском государственном техническом университете имени Баумана / фото: tsn.ua

В 2014 году, когда Владислав закончил школу в Николаеве, он одним из первых поехал получать российское гражданство. В то время, его отец – полковник Иванов – продолжал комплектовать украинские войска в самый разгар вооруженного конфликта на Востоке Украины. А уже 1 августа 2014 года, его старший сын получил паспорт гражданина РФ, выданный на его имя "отделом УФМС России по Республике Крым в Ленинском районе".

Украинский военком Иванов поставил сына на военный учет. Он не забыл и о его двойном гражданстве – Владислав Иванов был зарегистрирован в Центральном РВК города Николаев, так и стал на учет в оккупированном Крыму. По данным ТСН, в этом, военкому помог "заместитель военного комиссара Военного комиссариата АР Крым" Владимир Грицаюк.

На месте

В декларациях у бывшего Николаевского военкома указано, что он владеет гаражом (площадью 37 кв. м.) в Крыму по адресу Алушта, улица Владимира Хромых, 25-Д. Но, это совсем не гараж, а полноценный трехэтажный отель. Сейчас там идет капитальный ремонт. Оккупация украинского полуострова не повлияла на экс-полковника Иванова, поскольку первый этаж, со слов местных жителей, он выстроил еще в 2014 году. Сейчас строительство продолжается, а отель вырос еще на два этажа.

Пока бывший полковник Иванов занимался обороноспособностью Украины в Николаеве, его ближайшие родственники (мать и брат) активно работали в Крыму на должностях в оккупационных органах Российской Федерации.

Брат Иванова по матери – Николай Зобков (1983 г.) – начальник одного из управлений в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым".

"После аннексии полуострова в 2014 году он баллотировался на выборах в так называемый Государственный Совет Республики Крым" от партии Либерально-демократической партии России. За свои "заслуги" перед Крымом и РФ он попал в список "Миротворца" как пособник оккупантов в АРК", - отмечают журналисты.

Брат Иванова попал в списки

Мать военкома Иванова – Ольга Колесникова (1955 г. н.), пенсионер МВД Украины и сейчас работает начальником отдела муниципального контроля". Феодосии. Информация о Колесниковой также размещена на странице "Миротворца".

Мать экс-военкома работает в Крыму / фото: tsn.ua

В расследовании сказано, что бывший украинский военком своей деятельностью славится и в Крыму. На местном портале новостей Алушты о Александре Иванове пишут как о "бывшем военкоме, который набирает укров воевать с Новороссией".

Напомним, о "близких" отношениях бывшего Николаевского военкома с Россией СМИ сообщили 17 мая. Впоследствии стало известно, что он ушел в отставку.

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