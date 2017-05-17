Военком Николаевщины уволился: у него нашли бизнес в Крыму, у жены - российский паспорт

У военного комиссара Николаевской области, полковника Александра Иванова обнаружили действующий бизнес в оккупированном Крыму – в 2016 году он ездил на аннексированный Россией полуостров семь раз.

Изначально на Иванова оперативниками СБУ был составлен протокол о коррупции – военком использовал в личных целях мобилизованный у частного предприятия автомобиль Toyota Avensis, передает Преступности.НЕТ со ссылкой на достоверные источники в военной прокуратуре Южного региона.

Позже оперативники контрразведки установили, что на протяжении 2016 года Иванов семь раз выезжал на территорию аннексированного Россией Крыма. В итоге, как оказалось, у военкома на Южном берегу полуострова есть действующий бизнес – небольшой отель. При этом, что важно, каждый раз он получал разрешение в Минобороны на выезд в Крым.

Читайте такжеПолторак анонсировал решения для возвращения оккупированных Крыма и Донбасса

Еще чаще в Крыму бывала жена военкома. Стоит отметить, что во время ее очередного визита на полуостров украинские пограничники на КПП "Чонгар" обнаружили у нее помимо паспорта гражданки Украины паспорт гражданки Российской Федерации. При этом сын Александра Иванова состоит на военной учете как в Украине, так и в России.

На данный момент все эти материалы направлены в военную прокуратуру Южного региона. Сам же Александр Иванов уволился по собственному желанию.

В комментарии Преступности.НЕТ другой заместитель обласного военкома Александр Жолудь подтвердил, что Александр Иванов уволился, добавив, что на данный момент обязанности начальника исполняет заместитель областного военкома, полковник Виктор Мамчур. При этом на вопрос относительно того, знал ли он о наличии у своего экс-начальника бизнеса в Крыму, ответил отрицательно.

"Нет, не знал. Я за командиром не слежу", – отметил Жолудь.