ВСУ близ Авдеевки уничтожили опорный пункт боевиков "Туман" (видео)

Украинские военные в Авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков.

Бой начался после атаки нескольких штурмовых групп на позиции украинских бойцов. Опорная позиция была уничтожена ответным огнем, говорится в сюжете ICTV.

"Эта опорная позиция называется "Туман". Она уничтожена с применением оружия разрешенного минскими договоренностями. Они понесли потери и после этого активизировались", — говорит один из бойцов АТО.

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На позиции выехал танк террористов и сделал четыре выстрела. Одновременно был организован дымовой занавес для эвакуации ликвидированных и раненых.

"Они своих "двухсотых" эвакуировали. Танк выехал, поработал. Четыре выстрела сделал. Они успели их забрать и убежали. Дым пускали в этот момент", — рассказывает боец с позывным "Док".

Как сообщал УНИАН, вражеские диверсанты пытались прорваться через украинские позиции в районе Авдеевки.