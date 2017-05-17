Диверсанты боевиков пытались прорваться возле Авдеевки, понесли потери (видео)

В районе Авдеевки вражеские диверсанты пытались прорваться через позиции Вооруженных сил Украины. Военные успешно отбили нападение и не подпустили врага.

В результате боевых действий боевики понесли серьезные потери. У них есть погибшие и раненые, передает 24 канал.

И террористов это не остановило: они обстреливали украинские позиции, в том числе из запрещенного оружия. Военные огонь в ответ не открывали.

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"Противник набрался наглости или смелости и выехал танком и начал обстреливать наши позиции", – сообщил офицер Вооруженных сил Украины "Левша".

Танковый обстрел быстро прекратился, но вражеские провокации продолжались. За несколько часов до нападения через украинские позиции нагло пытались пробраться диверсанты. Военные террористов успешно остановили, поэтому, по их словам, танк появился не случайно.

"Есть убитые, есть раненые. Для того, чтобы вытащить раненых, противник применил танк и стрелял дымовыми снарядами", – отметил офицер "Левша".

Артиллерия врага наглядно продемонстрировала цену мирных переговоров с боевиками.

Как сообщал штаб АТО, с начала текущих суток в зоне проведения АТО боевики совершили 30 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего ранения получили двое бойцов.