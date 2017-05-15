Боевики перегоняют военную технику по двум направлениям и перебрасывают боеприпасы в Донецк - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", поддерживаемые Россией боевики перегоняют технику по двум направлениям и интенсивно перебрасывают в Донецк минометные и артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщается на сайте группы ИС.

«Обращает на себя внимание активное движение транспорта оккупантов по двум направлениям: Шахтерск – Харцызк и через Старобешево», - говорится в сообщении.

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По данным ИС, в течение 3-х суток несколько колонн техники прошли через Шахтерск, в том числе 2 единицы 152-мм САУ 2С3 «Акация», не менее 20-ти грузовиков, в основном армейские «Уралы». Южнее Старобешево прошла сборная колонна из 3-х бронетранспортеров и 4-х «КамАЗов» по направлению на юг и 2 «Урала» в сторону Стылы.

«Зафиксирована интенсивная переброска минометных и артиллерийских боеприпасов с базового склада в н.п. Амвросиивка в направлении Донецка (по 5-6 ед. грузового транспорта в сутки)», - добавили в ИС.