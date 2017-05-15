Боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ из тяжелой артиллерии – ИС

По данным группы "ИС", в районе Бахмутской трассы (Луганск – Северодонецк) вдоль Северского Донца оккупанты вновь начали активно использовать 120-мм миномёты, бронетехнику и 122-мм артиллерию.

Так, в районе Крымского одиночная БМП-1 под прикрытием огня крупнокалиберных пулемётов и 82-мм миномётов пыталась с нескольких позиций поразить инженерные укрепления на одном из опорных пунктов ВСУ.

Читайте такжеВ США отреагировали на жестокий обстрел боевиками Авдеевки

Фиксировался короткий налёт из 122-мм артиллерии (3-х орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-30А) по передовым позициям ВСУ с позиций южнее Пришиба (до 20-и снарядов).

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, с начала суток боевики 7 раз открывали огонь по позициям сил АТО, двое украинских воинов получили ранения.