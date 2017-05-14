С начала суток боевики осуществили 24 обстрела, четверо военных ранены – штаб

С начала суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, четверо украинских воинов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Приморском направлении утром боевики обстреляли позиции сил АТО возле Широкино из 120-мм минометов. По Гнутово и Павлополю били из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по Водяному.

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По данным штаба, на Луганском направлении утром противник возле Новозвановки нанес удар из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм. Там же применяли минометы калибра 82 мм. Позиции ВСУ в районе Крымского бандиты обстреливали из вооружения боевых машин пехоты. А по опорным пунктам сил АТО неподалеку от Станицы Луганской и Новоалександровки вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На границе Донецкой и Луганской областей, неподалеку от Троицкого, противник еще до рассвета произвел обстрел из 122-мм артсистем.

Отмечается, что на Донецком направлении зафиксировано наибольшее количество вооруженных провокаций со стороны противника. Из 120-мм минометов пророссийские обстреливали украинских воинов в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево и Верхнеторецкого. На тех же участках линии разграничения боевики время от времени применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по одному из наших опорных пунктов возле Каменки незаконные вооруженные формирования били из вооружения танка.

«Подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию в зоне своей ответственности и, в случае необходимости, готовы дать противнику достойный отпор», - отметили в пресс-центре.