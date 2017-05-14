Ситуация в зоне АТО усложнилась, четверо военных ранены

Ситуация в зоне АТО за прошедшие сутки осложнилась, боевики 61 раз открывали огонь по позициям ВСУ, четверо украинских военных ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении боевики 33 раза открывали огонь по украинским позициям.

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В районе Водяного враг стрелял из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окраины этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82 мм минометов и стрелкового оружия. В Гнутовом боевики били из зенитной установки.

Также боевики обстреляли украинские позиции вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалика из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм были обстреляны силы АТО в Марьинке.

На Луганском направлении сепаратисты 8 раз открывали огонь.

Били по украинским позициям вблизи Новозвановки из 122-мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120 мм и 82 мм минометов, а также танка, террористы обстреливали украинские опорные пункты в районе Троицкого. Возле Крымского также вели огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП.

На Донецком направлении боевики наиболее активно обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге, всего зафиксировано 20 таких обстрелов.

Пригороды Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. Один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо человек погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен.

В районе Новолуганського боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм минометов, а также из РСЗО БМ-21 "Град". На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песок, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцевого, Луганского и Троицкого. Сепаратисты вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибров 82 и 120 мм, вооружения боевых машин пехоты.

Ранее сообщалось, что украинская сторона СЦКК заявила, что боевики ОРДЛО вторые сутки обстреливают украинские позиции и важные объекты инфраструктуры из запрещенного оружия.