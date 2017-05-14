Боевики из "Градов" повредили газопровод возле Новолуганского

Боевики применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град возле населенного пункта Новолуганское (Светлодарска дуга), как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

“Российско-оккупационные войска в 22:38 часа применили реактивные системы залпового огня БМ-21 Град возле населенного пункта Новолуганськое (Светлодарска дуга)”, - отмечает штаб.

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Как сообщается, обстрелом был поврежден газопровод и инфраструктура холдинговой компании “Бахмутский Аграрный Союз”. Один из животноводческих комплексов подвергся разрушениям, а огонь продолжает уничтожать имущество.

“В очередной раз незаконные вооруженные формирования продемонстрировали дерзкое игнорирование Минских соглашений и свое отношение к гражданам Донбасса“, - подчеркнули в штабе.