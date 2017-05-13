Боевики активизировались на Мариупольском направлении: 34 обстрела за сутки

Наиболее интенсивно вчера российско-оккупационные войска обстреливали позиции сил АТО на Мариупольском направлении. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 мая, на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении боевики осуществили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, из которых 9 - из тяжелого вооружения. Львиная доля нарушений режима прекращения огня происходила на участке Павлополь-Широкино, где боевики среди прочих видов вооружения применяли 122-мм артиллерию, минометы, действовали снайперские группы.

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На Донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районе Авдеевки. Всего на этом направлении противником было произведено 14 обстрелов, из которых 7 - из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении наиболее интенсивно враг вел огонь возле населенного пункта Крымское и в Попаснянском районе. Всего здесь зафиксировано 6 обстрелов, из них 3 - с применением минометов и 122 мм гаубиц.

Он напомнил, что за минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое воинов получили ранения и травмы.

Как сообщал УНИАН, согласно данным пресс-центра АТО, 13 мая оккупанты 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.