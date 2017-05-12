Боевики обстреляли Чермалык: местную жительницу ранили на собственном огороде - полиция

Жительница села Чермалык (Волновахский район Донецкой области) достала огнестрельное пулевое ранение во время работы на огороде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

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Информация о ранения 58-летней местной жительницы поступила в милицию сегодня днем. Женщина получила огнестрельное пулевое ранение ноги. Ее отправили в больницу в Мариуполе и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Дом потерпевшей, расположенный в 300 метрах от линии разграничения, а огород отделяет от позиций боевиков только река и открытое поле. Крик женщины услышал ее муж и вызвал «скорую», - говорится в сообщении.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства происшествия, опрашивает соседей и других жителей прифронтового села. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.