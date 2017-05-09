Штаб АТО: боевики пытаются обвинить военных в обстрелах мирных жителей

Боевики в очередной раз пытаются дискредитировать руководство Украины, обвиняя Вооруженные силы Украины в обстрелах мирных жителей в селе Безыменное на временно оккупированной территории Донбасса.

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Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

«Сегодня на информационных интернет-ресурсах ОРДО появились материалы с заявлениями лидеров по обвинению Вооруженных сил Украины в осуществлении обстрелов населенного пункта Безыменное во время проведения митинга по случаю 9 мая.

Информация, изложенная в указанных информационных материалах, не соответствует действительности, поскольку по данным дежурных смен со стороны Вооруженных сил Украины обстрелов в направлении указанного населенного пункта не зафиксировано», - отмечается в сообщении.

Кроме того, за проведением митинга наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые об указанных событиях не заявляли.

Также в штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение и выполняют условия для режима прекращения огня.

Напоминается, что 4 мая НВФ ОРДО уже пытались дискредитировать правительство Украины и осуществляли провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, обстреливая свои позиции вблизи Безыменного и выдавая их за якобы обстрелы со стороны украинской армии.